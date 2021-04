सीकर में कोरोना से फिर 2 मौत, 182 नए पॉजिटिव

(2 died and 182 new corona positive found in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में शनिवार को भी कोरोना ने दो लोगों की जान ले ली।