(Two died and two injured in road accident in ramgarh sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में रुकनसर के पास गुरुवार को अल सुबह एक कार व गेहूं काटने की मशीन कैंपेन की आमने सामने की जबरदस्त भिडंत हो गई।