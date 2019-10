अलग-अलग हादसों में दो की मौत, चार बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

Accident in Sikar : सीकर जिले में मंगलवार को दो अलग-अलग हादसों में दो जनों ( Two Died in Road Accident ) की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नीमकाथाना समीपवर्ती गांव गोड़ावास फाटक के पास सोमवार रात को सडक़ दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई।