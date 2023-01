पहले बुजुर्ग महिला की मौत, फिर बचाने जा रहे दो बुजुर्ग को भी साथ ले गया काल

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के धोद इलाके के नेतड़वास गांव में काल ने कू्रर कुचाल चली। यहां पहले एक बुजुर्ग महिला कुएं में गिर गई, फिर जब दो बुजुर्ग उसे बचाने पहुंचे तो रास्ते में काल ने उन दोनों को भी ग्रस लिया।

Two elders who were going to save the elderly woman also died

धोद थाना एएसआई श्यामलाल ने बताया कि नेतड़वास गांव में नागवा चौराहे व सोमोलाइ के बीच मुख्य मार्ग स्थित घर में परमेश्वरी देवी (62) पत्नी रामेश्वरलाल जाखड़ कुएं में गिर गई थी। सूचना पर गांव के लोग उसे बचाने दौड़े। इसी दौरान ग्वाड़ में मौजूद बजरंग लाल (60) पुत्र चन्द्राराम ढाका व मदन लाल पुत्र (60) गोपीराम बिजारणियां भी बाइक पर सवार होकर घटना स्थल की तरफ रवाना हुए। घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूरी पर कुएं की तरफ मुड़ते समय ही पीछे से आई एक तेज रफ्तार जीप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें निजी वाहन से एसके अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान बजरंग लाल की मौत हो गई, जबकि मदनलाल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। जहां रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया।

एसके अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव का अंतिम संस्कार शाम को हुआ।