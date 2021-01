नमाज पढ़कर लौट रहे युवक पर हमले के बाद दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, आठ घायल

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के वार्ड 38 में शुक्रवार को दो पक्षों में जबरदस्त लाठी भाटा जंग हो गई। (Two groups clashed, eight injured in fatehpur)