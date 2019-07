स्कूल में छात्रों के दो गुटों में हुआ झगड़ा, जमकर हुई हाथापाई, दो के सिर फूटे

सीकर।

fight Between Two Groups of Students : शहर के श्रीकल्याण स्कूल (एसके) के ग्राउंड में दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान छात्रों के बीच काफी देर तक विवाद चलता रहा। बाद में नौबत हाथापाई ( dispute between two groups in Sikar ) तक पहुंच गई। जिसमें दोनों गुट के एक-एक छात्र के चोटें आई है। सूचना पर पुलिस पहुंचते ही छात्र मौके से भाग छूटे। घायल छात्रों को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

जिनको उपचार के बाद घर भेज दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 12 बजे एसके स्कूल के ग्राउंड में दो छात्र गुट में किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। कुछ देर बाद ही हाथापाई होने लगी। बताया जा रहा है कि छात्रों में कल भी झगड़ा हुआ था। हालांकि झगड़ा किसी बात को लेकर हुआ, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। झगड़े के दौरान घायल फरदीन के मुताबिक स्कूल में कुछ बाहर के युवकों ने उसके साथ मारपीट की है। वहीं, आलोक के मुताबिक वह झगड़े में बीच बचाव के दौरान घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Read More :

5 साल की मासूम के साथ युवक करने लगा शर्मनाक हरकत, लोगों की नजर पड़ी तो किया ये हाल

हाथापाई के बाद भागे

जानकारी के अनुसार घटना के दौरान करीब आधा दर्जन छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। हाथापाई में जब दो छात्र के सिर फूटे तो कुछ छात्र मौके से फरार हो गए। इधर, पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।