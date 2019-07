कुख्यात अपराधी राजू ठेहट गिरोह के दो गुर्गें गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल में चलाई थी गोलियां

सीकर.

Two Criminals of raju theth Gang Arrested : करीब एक महीने पहले रानोली थाना इलाके में जेल से छूटकर घर जा रहे बदमाश महेन्द्र पर फिल्मी स्टाइल में फायरिंग ( Firing on Criminal ) करने के मामले में पुलिस ने दो हार्डकोर इनामी बदमाश ( Two Hardcore Criminal Arrested ) को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पांच-पांच हजार का इनाम था। बदमाश राजू ठेहट गिरोह ( Raju Theth ) से जुड़े हुए है। आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट व डकैती सहित कई मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने बताया कि 28 जून को नांगल अभयपुरा निवासी महेन्द्र मावलिया मारपीट के मामले में जमानत से छूट कर घर जा रहा था। इस दौरान रानोली के पास जीप में सवार होकर आए बदमाश ओमप्रकाश और उसके साथियों ने महेन्द्र की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया।

घटना में एक गोली रामनिवास को लगी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि श्रीमाधोपुर इलाके का हार्डकोर बदमाश ओमप्रकाश उर्फ ओमी जाट साथी इनामी बदमाश यशंवत जाट के साथ खंडेला इलाके में आ रहा है। इस पर पुलिस ने रानोली थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में टीम बनाकर बदमाशों की घेराबंदी की और खंडेला मोड़ पर दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जहां से पांच दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है।

दोनों में थी आपसी रंजिश

बदमाश महेंद्र और ओमप्रकाश के बीच आपसी रंजिश थी। रुपए के लेनदेन में दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी के चलते महेन्द्र ने ओमप्रकाश उर्फ ओपी पर दांतले से हमला कर दिया था। हमले में ओमप्रकाश घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित महेन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। महेन्द्र 28 जून को ही जेल से जमानत पर छूट कर आया था। वह गाड़ी में सवार होकर परिवार के लोगों के साथ घर जा रहा था। महेन्द्र की जमानत होने की सूचना ओमप्रकाश को थी। त्रिलोकपुरा के पास ओमप्रकाश अपने तीन चार साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर उसका इंतजार कर रहा था। फायरिंग होते देख गाड़ी में सवार लोग नीचे झुक गए।



ओमप्रकाश पर कई मामले दर्ज है

ओमप्रकाश श्रीमाधोपुर थाना इलाके के ढाल्यास गांव के सामोता की ढाणी का है। लेकिन ज्यादातर अपने ननिहाल नांगल में ही रहता है। ओमप्रकाश पर लूट, मारपीट के कई मामले दर्ज है। जयपुर में गोल्ड लूट के एक मामले में भी वो आरोपित था।