VIDEO: तेेज रफ्तार कार पलटकर पेड़ से टकराई, दो की मौत, एक घायल

(two killed and one injured in car accident) सीकर/लोसल: राजस्थान के सीकर जिले के खूड़ कस्बे में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटते हुए पेड़ में घुस गई। हादसे में दो कार सवारों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चौकी प्रभारी श्याम ने बताया कि सीकर का हर्ष गांव निवासी रिछपाल गुर्जर (41) पुत्र भोलूराम गुर्जर, नागौर का मोलासर निवासी प्रमोद गिठाला (28) पुत्र मांगीलाल व पिंटू कड़वा कार में सवार होकर हर्ष से नागौर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच खूड़ के पास कोटपूतली-कुचामन स्टेट हाइवे पर उनकी तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें नजदीकी लोगों की मदद से एंबुलेंस के जरिये एसके अस्पताल पहुंचाया गया। जहंा पहुंचते ही रिछपाल व प्रमोद को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि पिंटू अब भी उपचाराधीन है।

मोलासर से हर्ष आकर फिर लौट रहे थे गांव

जानकारी के अनुसार कार सवार तीनों लोग पहले नागौर के मोलासर से हर्ष आए थे। यहां से वापस मोलासर जा रहे थे। इसी बीच वे रास्ते में हादसे का शिकार हो गए।

पोस्टमार्टम के बाद सौंपे शव

घटना में रिछपाल व प्रमोद की मौत के बाद पुलिस ने शव को एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंपा गया।

कार का बना कचूमर, क्रेन से हटवाया

हादसा काफी भीषण था। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घसिटते टायरों के निशान सड़क पर काफी दूर तक देखे गए। पेड़ से टकराने के बाद तो कार का कचूमर सा निकल गया। बाद में पुलिस ने क्रेन से कार को निकलवाया। घटना के दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई।