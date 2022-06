तेज रफ्तार में भिड़ी दो बाइक, दो की मौत, दो गंभीर घायल

सीकर के खंडेला कस्बे में दो बाइक की भिडंत में दो जनों की मौत हो गई। जबकि दो सवार घायल हो गए।

Two killed and two injured in collision with speeding bikes in sikar सीकर/खंडेला. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे में बुधवार दोपहर दो बाइकों की भिडंत में दो सवारों की मौत हो गई। जबकि दो युवक घायल हो गए। जिनमें भी एक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। हादसा कांवट- खंडेला मार्ग पर हुआ। जहां कब्रिस्तान के पास तेज रफ्तार में आ रही बाइकें आमने- सामने से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि मृतक होद निवासी ग्यारसी लाल व खंडेला निवासी विकेश खटीक है। जिनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।