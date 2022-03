Big Accident: करंट से झुलसे 9 मजदूर, दो की मौत, सात गंभीर

राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में दिवराला-श्रीमाधोपुर सड़क मार्ग पर शनिवार शाम को एक बड़े हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई।

9 laborers scorched by current in Ajitgarh, two killed, seven seriously injured सीकर/अजीतगढ़. राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में दिवराला-श्रीमाधोपुर सड़क मार्ग पर शनिवार शाम को एक बड़े हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई। जबकि सात मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूर एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इसी दौरान सीमेंट बजरी मिक्सिंग मशीन ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को छू गई। इससे करंट दौडऩे से एक नाबालिग मजदूर सहित दो जनों की मौत हो गई। इनमें से एक 12 वर्ष का बच्चा भी है। करंट से इनके अलावा सात मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें चौमंू और जयपुर के अस्पतालों में रैफर किया गया है। हादसा शाम करीब छह बजे श्रीमाधोपुर सड़क मार्ग पर डुंगजी वाली स्कूल के पास हुआ। यहां पर फैक्ट्री में गोदाम के लिए फर्श डालने का कार्य चल रहा था। उसी दौरान मशीन 11 हजार की लाइन से छू गई। हादसे में एक 12 वर्षीय बालक सहित आठ मजदूर घायल हो गए। घायलों को अजीतगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से सभी को चौमंू व जयपुर रैफर कर दिया गया। चौमूं के उपचार के दौरान मध्यप्रदेश के बड़ौदा निवासी दिलीप (30) एवं कालू (12) की मौत हो गई। हादसे में नयाबास अमरसर निवासी रोहिताश जाट (34), मुकेश (28), बनवारी रैगर (40), सुरज्ञान (34), मध्यप्रदेश के बड़ौदा निवासी कन्हैयालाल (50), असनावर बारा निवासी धर्मपाल (25)एवं शंकर (24) गंभीर रूप से झुलस गए। मृतक मजदूरों का पोस्टमार्टम आज किया जा रहा है।