VIDEO: अवैध हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार, एक के खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज

Submitted by:

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले की धोद पुलिस ने अवैध हथियार व कारतूस के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

Two miscreants arrested with illegal weapons in sikar. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले की धोद पुलिस ने अवैध हथियार व कारतूस के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। धोद थानाधिकारी बाबूलाल ने बताया कि आरोपी खंडेला का खटुंदरा निवासी देवीलाल (33) पुत्र गीगराज तथा गणेशपुरा निवासी रामनिवास (37) पुत्र सुखदेवाराम है। आरोपियों से एक कैंपर गाड़ी, तलवारें व कारतूस बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी को मुखबिर से आरोपियों की सूचना मिली थी। इस पर डीएसटी व रानोली पुलिस के साथ सेवानिवृत एएसआई सुखदेवाराम के घर के पास पहुंचे तो सामने से बिना नंबर की सफेद रंग एसयूवी आती दिखी। जिसे रुकवाने पर उसमें तीन व्यक्ति सवार मिले। पुलिस का जाप्ता देखकर तीनों बदमाश गाड़ी से उतरकर वहां से भागने लगे। जिनमें से देवीलाल व रामनिवास को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। तलाशी ली तो देवीलाल व रामनिवास की जेब से जिंदा कारतूस मिले। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें पीछे की सीट पर दो अवैध धारदार तलवारें मिली। ऐसे में दोनों को आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया।