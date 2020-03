होली पर दो पक्षों में मारपीट, जीप के आग लगाने के साथ पुलिस पर हमला

सीकर. राजस्थान के सीकर (Sikar In Rajasthan) जिले के रींगस के नजदीकी गांव लिसाडिय़ा में होली (Holi) पर दो पक्षों में जमकर झगड़ा ( Two Sides Fight On Holi) हो गया। विवाद खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे युवकों व ग्रामीण युवकों के बीच हुआ। जिसमें ग्रामीण युवकों ने दर्शनार्थियों की जीप के आग लगाने के साथ बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक अलवर के बानसुर के पास यादवों की ढाणी निवासी करीब एक दर्जन युवक धुलंडी पर खाटूश्यामजी में दर्शन कर लौट रहे थे। रास्ते में वह लिसाडिय़ा गांव में बस स्टैंड के पास एक शराब के ठेके पर रुक गए। उनके साथ एक जीप में डीजे था। जिसे वह बजाकर नाचने लगे। इस पर स्थानीय युवकों ने उन्हें डीजे बंद करने को कहा। नहीं मानने पर दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई। जो झगड़े में बदल गई। कुछ देर बाद बानसुर निवासी आगे बढऩे लगे, तो ग्रामीण युवकों ने उनके आगे पीछे गाडिय़ां लगाकर रोक लिया और फिर उनके साथ जमकर मारपीट की। डीजे वाली जीप में आग भी लगा दी।

पुलिस पर हमला



सूचना पर थाना प्रभारी कैलाश मीणा अपने चार साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच बचाव कर मामला शांत कराने के साथ जीप की आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन, ग्रामीणों को यह बात गवारा नहीं हुई। उन्हेांने उल्टे पुलिस के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। डीवाईएसपी बलराम मीणा भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे।

शराब के नशे में थे युवक



जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त अलवर निवासी व स्थानीय युवक शराब के नशे में थे। शराब के नशे में ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात जीप के आग लगाने व पुलिस के साथ मारपीट तक बढ़ी। घटना के बाद से पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।