राजस्थान से 2 हजार मजदूरों को बिहार लेकर जाएगी ट्रेन, तैयारियां तेज

(two thousand laborers will go to bihar from rajasthan) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में लॉकडाउन की वजह से फंसे बिहार के मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सीकर रेलवे स्टेशन से सोमवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन करीब दो हजार श्रमिकों को लेकर बिहार के बेगुसराय जिले में पहुंचेगी। जिसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की आज एक बैठक हुई। बैठक में एडीएम जयप्रकाश नारायण, एसडीएम गरिमा लाटा, नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई व रेलवे स्टेशन अधीक्षक रविकांत के अलावा जीआरपी, आरपीएफ, इंटेलिजेंस व यातायात के अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। एडीएम जयप्रकाश नारायण ने बताया कि शाम चार बजे रवाना होने वाली ट्रेन से पहले श्रमिकों की स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्क्रीनिंग की जाएगी।



बस व भोजन की व्यवस्था



एडीएम जयप्रकाश ने बताया कि बिहार जाने वाले सभी श्रमिकों के लिए प्रशासन ने उन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की है। उपखंड मुख्यालयों से यह बसें श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सीकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी। वहीं, सीकर शहर के श्रमिकों की स्क्रिीनिंग रेलवे स्टेशन पर ही की जाएगी। शहर के बाहर के श्रमिकों की बसें एक से दो बजे तक रेलवे स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। जबकि शहर के श्रमिकों को भी दोपहर 12.30 बजे बाद ही आने को कहा गया है।

बिना रजिस्ट्रेन नहीं होगी यात्रा



बिहार जा रही ट्रेन में केवल प्रशासन के पास रजिस्टर्ड मजदूर ही यात्रा कर सकेंगे। इनके अलावा किसी भी शख्स को ट्रेन में यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने रजिस्टर्ड मजदूरों की रेलवे स्टेशन पर हाजिरी लेना भी तय किया है। ताकि अपंजीकृत कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा नहीं कर सके। एडीएम ने बताया कि सीकर शहर के वही मजदूर ट्रेन में जा सकेंगे, जिन्हें प्रशासन फोनकर रेलवे स्टेशन बुलाएगा।

दूसरी बार दिखेगी ट्रेन



लॉकडाउन के बाद से सीकर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को दूसरी बार ट्र्रेन की सीटी बजती सुनाई देगी। इससे पहले 15 मई को एक ट्रेन मुंबई से सीकर आई थी। जिसमें सीकर, चूरू व झुंझुनूं निवासी महाराष्ट्र में रहने वाले मजदूर पहुंचे थे।