जनता के दो हजार प्रोजेक्ट तैयार, सरकार की सहभागिता का इंतजार

अजय शर्मा

(Two thousand projects of the public waiting for the participation of the government) सीकर. प्रदेश में विकास कार्यों पर कोरोना का साया नजर आ आ रहा है तो वहीं सरकार ने बजट के टोटे की वजह से जनता की ओर से प्रदेशभर में तैयार लगभग दो हजार प्रोजेक्ट से भी सोशल डिस्टेंस बना लिया है।