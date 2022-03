यूक्रेन के विद्यार्थियों को कर्नाटक व महाराष्ट्र में मिलेगी राहत, राजस्थान में अभी इंतजार

सीकर. यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से भारत लौटने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई अभी भी अधरझूल में है।

अजय शर्मा

Ukrainian students will get relief in Karnataka and Maharashtra, still waiting in Rajasthan. सीकर. यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से भारत लौटने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई अभी भी अधरझूल में है। हालांकि यूक्रेन के कुछ मेडिकल कॉलेजों ने पिछले दिनों ऑनलाइन क्लास शुरू करवा दी, लेकिन विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षाओं का इंतजार है। विद्यार्थियों का कहना है कि युद्ध की वजह से ऑनलाइन कक्षाएं भी काफी प्रभावित हो रही है। मोबाइल नेटवर्क भी चुनौती बना हुआ है। इधर, करीब एक महीने से दोनों देशों के बीच जारी तनाव का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विद्यार्थियों के वतन लौटने के दौरान सभी सरकारों की ओर से पढ़ाई को लेकर तरह-तरह के दावे-वादे किए गए थे। लेकिन अभी तक दो राज्यों ने ही इस दिशा में राहत देने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। जबकि राजस्थान के विद्यार्थियों को राज्य व केन्द्र सरकार के फैसले का इंतजार है।