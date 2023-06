VIDEO: बेकाबू होकर मकान में घुसा 20 पहियों का ट्रोला, मां-बेटे सहित तीन जने चपेट में

Big Accident: सीकर/अजीतगढ़. राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में बुधवार को 20 पहियों वाला एक ट्रोला बेकाबू होकर मकान में घुस गया।

uncontrolled troley entered the house, three injured including mother and son. two referred to Jaipur सीकर/अजीतगढ़. राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में बुधवार को 20 पहियों वाला एक ट्रोला बेकाबू होकर मकान में घुस गया। मकान की दीवार तोड़ते हुए वह मौके पर ही पलट गया। इस बीच मां- बेटे सहित तीन राहगीर उसकी चपेट में आने से घायल हो गए। जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने पर दो घायलों को उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। थानाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि हादसा दिवराला तिराहे पर सुबह करीब 11 बजे हुआ। श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ की तरफ आ रहा ट्रोला घुमाव पर नियंत्रण खोकर मकान की दीवार से टकराकर पलट गया। इस दौरान अजीतगढ़ की भजनों वाली ढाणी निवासी मंगल चंद सैनी (40), नागौर की हरसोल निवासी पप्पूड़ी देवी नाथ (42) व उसका 12 वर्षीय बेटा सिकंदर उसकी चपेट में आ गया। जिन्हें नजदीकी लोगों की मदद से बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर मंगलचंद एवं पप्पूडी देवी को जयपुर रेफर कर दिया। जबकि सिकंदर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। घटना के बाद ट्रोला चालक व परिचालक फरार हो गए।