अनोखा इश्तिेहार...‘इन तारीखों को आपको नहीं आना बाजार!’

Unique commercials 'You do not know these dates on the market'

अमावस्या व पूर्णिमा के दिन बाजार आपका स्वागत नहीं करेगा। सालभर में 20 दिन आपकी नहीं हो पाएगी खिदमत...