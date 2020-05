राजस्थान में अगले महीने होगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, बदलेगा शैक्षिक कैलेंडर

(University exams to be held in Rajasthan next month) सीकर. कोरेाना (Corona Virus) के फेर में अटकी परीक्षाओं को अब पटरी पर लाने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जुट गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विवि सीकर (Shekhawati University exam) सहित प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की ओर से अब सभी केन्द्राधीक्षकों से सोशल डिस्टेंस के आधार पर परीक्षा कराने के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेशभर के विवि की ओर से जून में शेष परीक्षाएं कराई जाएंगी। सभी केन्द्रों पर विद्यार्थियों के लिए सेनेटाइजर का इंतजाम किया जाएगा। मास्क लगाने सहित अन्य अनिवार्यताएं भी रहेंगी। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से पिछले महीने उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था।





इस साल जुलाई में प्रवेश संभव नहीं

प्रदेश के सरकारी व निजी महाविद्यालयों में हर साल जून-जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। लेकिन इस साल प्रवेश प्रक्रिया का पूरा कैलेंडर बदलेगा। जानकारों के अनुसार कक्षा बारहवीं का परिणाम नहीं आने की वजह से प्रथम वर्ष में दाखिले काफी देरी से शुरू हो सकेंगे। इसके अलावा कॉलेज में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होने की वजह से परिणाम व प्रवेश प्रक्रिया भी अटकेगी।





...तो टैंट में देनी होगी बच्चों को परीक्षा

कोरोना की वजह से परीक्षार्थियों के बीच कम से कम दो मीटर का अंतराल रखा जाएगा। ऐसे विवि अब इस मंथन में जुटे हैं कि वर्तमान संसाधनों के हिसाब से कितने परीक्षार्थियों की परीक्षा सोशल डिस्टेंस के आधार पर कराई जा सकती है। जिन केन्द्रों पर ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं वहां टैंट लगाकर भी परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है।

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 17 के बाद



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं भी कोरोना के कहर की वजह से अटकी हुई है। बोर्ड प्रशासन ने अब तक की तैयारियों को लेकर पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय से होगा। सूत्रों की मानें तो सरकार को अब लॉकडाउन 4.0 के नए नियमों का इंतजार है। इसके बाद बोर्ड नई गाइडलाइन के हिसाब से परीक्षा कराने के लिए टाइम टेबल जारी करेगा। इस मामले में शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि परीक्षा शुरू होने से दस दिन पहले टाइम टेबल घोषित कर दिया जाएगा।



इनका कहना है

सभी केन्द्राधीक्षकों से सोशल डिस्टेंस के हिसाब से परीक्षा कराने की जानकारी जुटाई जा रही है। यदि हालत ठीक रहे तो जून में परीक्षा कराई जाएगी।

डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, रजिस्ट्रार, शेखावाटी विवि सीकर