Article 370 : मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या बोलीं वीरांगनाएं, सामने आई प्रतिक्रिया

Article 370 scrapped in Jammu & Kashmir : देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शेखावाटी के अमर शहीदों ( Martyrs of Shekhawati )को सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केन्द्रशासित राज्य बनाकर अब सच्ची श्रद्धाांजलि दी है। सरकार ( Central government ) के इस फैसले के बाद आतंकवाद का खात्मा होगा। सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान पत्रिका की टीम शहीद वीरांगनाओं (Veerangana's Reaction on Article 370 ) के घर पहुंची। शहीदों के परिवारों में सोमवार को होली-दीवाली जैसी खुशियां नजर आई। शहीदों वीरांगनाओं ने कहा कि सरहद की चौकसी करते हुए न जाने कितने लाल शहीद हो गए। अब सरकार के इस फैसले से सैनिकों को भी राहत मिलेगी।

पुलवामा हमले ( Pulwama Attack ) के बाद गुस्से से लवरेज सैनिक परिवारों के तेवर बदले नजर आए। वीरांगनाओं ने कहा कि पाक को भारत ने पक्का जवाब अब 70 साल बाद दिया है। झुंझुनूं में सांझी छत सैनिक बालिका छात्रावास में रहने वाली शहीद की वीरांगना सुनील कंवर, बदामी देवी, किरण देवी, रोशन देवी, सुनीता आदि ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है।



ऐतिहासिक कदम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक कदम उठाकर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 व 35 ए हटा कर बड़ा काम किया है। मैं इन दोनों को बधाई देती हूँ। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगेगी। -विजेश देवी, वीरांगना शहीद भगवान सिंह,बंधा की ढाणी

आतंक का होगा खात्मा

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारत सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बधाई के पात्र है। इसमें आंतकवादियों के तथा उनके आकाओं के मनसूबों पर रोक लगेगी। -सुनीता देवी, वीरांगना शहीद श्योराम गुर्जर, टीबा

सैनिकों को राहत

सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे सेना के सामने जो समस्या है, वो कम हो जाएगी। सेना पर होने वाला खर्च कम होने से देश का विकास होगा। सीमा पर तैनात सैनिकों को भी राहत मिलेगी। -सुमन देवी, वीरांगना शहीद सुरेन्द्र सिंह



पीएम ने बढ़ाया मान

सबसे ज्यादा शहीद सीकर, चूरू व झुंझुनूं की धरती ने दिए है। यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मोदी सरकार ने इस फैसले के जरिए पूरे देश का मान बढ़ाया है। पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। -भंवरी देवी, वीरांगना शहीद हरदेवाराम



आतंक पर नकेल

शहीदों की शहादत का आज असली सम्मान हुआ है। पूरा देश कई सालों से धारा 370 को समाप्त करने की मांग कर रहा था। लेकिन किसी ने सुनी नहीं। आज केन्द्र सरकार ने देश की जनता की आवाज को मानते हुए यह फैसला दिया है। -सरोज , वीरांगना शहीद, महेश कुमार



अब सुनी पुकार

शहीद वीरांगनाओं के साथ गौरव सेनानी भी खुशी से लबरेज दिखे। पूर्व सैनिक राजपाल फौगाट, रामदेव सिंह, देबूराम, नत्थाराम थालौर, शेरसिंह, राजस्थान एक्समैन निगम के जिला संयोजक मोहर सिंह, भगवान सिंह व मुकेश ने बताया कि इसकों लेकर देश की जनता काफी समय से मांग कर रही थी।

एक्सपर्ट व्यू

जम्मू-कश्मीर में सैनिक अकेला नहीं घूम सकता था, हमेशा आतंकियों का खतरा रहता था। सौपोर, श्रीनगर, कुपवाड़ा में ड्यूटी रही। स्थानीय लोग फौज का बिल्कुल सहयोग नहीं करते। ड्यूटी के दौरान पूरी टुकड़ी के साथ निकलते थे। कश्मीर की हालत बहुत खराब थी, सरकार की ओर से उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इससे घाटी के माहौल में जरूर बदलाव आएगा। मैंने तीन साल कश्मीर के सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित इलाके में सेवा दी है। इस फैसले से हालत बदलेंगे। -मेजर जयराम सिंह, पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी।