VIDEO. आतंकियों को मारकर लौटा सैनिक, तो सम्मान मेें बस स्टैंड ही पहुंच गए ग्रामीण

(Villagers honored the soldier who returned after killing the terrorists) देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला शेखावाटी सैनिकों के जज्बे को सलाम करने में भी सबसे आगे है। अंचल के सीकर जिले के चला के नजदीकी गांव नयानगर गोविंदपुरा में जब एक सैनिक आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद पहली बार घर लौटा तो ग्रामीणों ने जवान के सम्मान में पलक पांवड़े बिछा दिए।