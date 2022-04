VIDEO: सेवानिवृत होकर आए फौजी का ग्रामीणों ने हाथी पर निकाला जुलूस, वंदेमातरम व भारत माता के जयकारों से गूंजा गांव

देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव देखना है तो सैनिकों की खान शेखावाटी में देखा जा सकता है।

Villagers took out a procession on an elephant of a retired soldier. सीकर/मूंडरू. देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव देखना है तो सैनिकों की खान शेखावाटी में देखा जा सकता है। जहां शहादत को विदाई देने के लिए उमडऩे वाला जन सैलाब अब सेवानिवृत होकर आने वाले सेना के जवानों के लिए भी उमडऩे लगा है। उनके सम्मान में जुलूस व तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। सम्मान समारोह की भी झडिय़ां लग रही है। ताजा मामला सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील से सामने आया है। जहां मऊ गांव में लेफ्टिनेंट पद से सेवानिवृत होकर आए बलवीर सिंह शेखावत के सम्मान में ग्रामीणों का हुजूम देशभक्ति की भावना के साथ उमड़ पड़ा। यहां लेफ्टिनेंट को हाथी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। जिसमें देशभक्ति गीतों के साथ वंदेमातरम व भारत माता के जयकारों की गूंज पूरे गांव में गूंज उठी। इस बीच जवान का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जवान के जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्ग व युवाओं से लेेकर महिला तक हर वर्ग शामिल हुआ।