हांफा सिस्टम: फतेहपुर, रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ इलाकों में दो दिन नहीं हो सकेगी सप्लाई

1439 टैंकर भी नहीं दे पा रहे लोगों को राहत

जिले के 700 से अधिक गांव-ढाणियों में पानी ही सबसे बड़ी समस्या

Temperature 46 degrees, making it safe to travel in your train,Temperature 46 degrees, making it safe to travel in your train,Drinking water: गांव-ढाणियों से लेकर शहर में हाहाकार, कल से 300 गांवों में नहरबंदी से आफत