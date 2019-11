VIDEO: राजस्थान में यहां दहाड़ता हुआ रास्ते पर आया शेर ! लोगों में मचा हड़कंप

Lion in Sikar Rajasthan : सीकर में बीती शाम पहाडिय़ों से घिरे गणेश्वर में लदाला की ढाणी में एक शेर ( Lion in Rajasthan ) आ गया। शेर रास्ते पर दहाड़ मारते हुए इधर उधर घूमने लगा।

सीकर।

Lion in Sikar Rajasthan : सीकर में बीती शाम पहाडिय़ों से घिरे गणेश्वर में लदाला की ढाणी में एक शेर ( Lion in Rajasthan ) आ गया। शेर रास्ते पर दहाड़ मारते हुए इधर उधर घूमने लगा। इसी दौरान एक डंपर चालक उस रास्ते से गुजरा। उसने शेर को देखा तो उसका वीडियो ( lion video Viral ) बना लिया और वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ( viral video of Lion ) कर दिया। यह खबर जैसे ही गणेश्वर मेंं आग की तरह फैली तो इलाके में हडक़ंप मच गया। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और वन विभाग ( forest department ) की टीम ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

इसी बीच पत्रिका की टीम भी मामले की पड़ताल में जुट गई। एक ओर हमने लदाला की ढाणी से जानकारी जुटाना शुरू किया तो दूसरी ओर हमारी आईटी टीम ने भी वायरल वीडियो का टेस्ट शुरू कर दिया। करीब दस घंटे की पड़ताल में हमारी टीम ने डंपर चालक तक पहुंच उससे बात की तो उसने यह वीडियो खुद नहीं बनाकर अपने एक दोस्त से वीडियो मिलने और उसे अपलोड करने की बात कही। तो आईटी टीम की जांच में यह वीडियो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, मध्यप्रदेश के आगरमालवा और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भी स्थानीय बताते हुए वायरल होने की बात सामने आई।

इनमें मध्यप्रदेश के आगरमालवा के गरहड़ क्षेत्र के देवसागर तालाब के पास तो इस शेर को पानी पीते हुए भी कई लोगों द्वारा देखा जाना सामने आया। जिसके बाद से वन विभाग की टीम वहां भी हरकत में मिली। मामले की तह तक जाने के लिए हमने जोधपुर के वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक श्रवण सिंह राठ़ौड़ से बात की तो उनका भी मानना था कि शेर का मुवमेंट गणेश्वर में नहीं हो सकता। क्योंकि शेर जयपुर के नाहरगढ़ और गुजरात के रेस्क्यू सेंटर में ही है। जिनका सीकर तक पहुंचना नामुंकिन है। ऐसे में वन्य जीव विशेषज्ञों, आईटी टीम और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि गणेश्वर में शेर आने का यह वायरल वीडियो अफवाह साबित हुआ।

