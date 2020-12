पंचायत चुनाव: ईवीएम में खराबी से रुका मतदान, तो कहीं बिना मास्क पहुंचे मतदाताओं को लौटाया

(Voting started for the third phase of panchayat elections) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति (Jila parishad and panchayat samiti election ) के तीसरे चरण के चुनाव में मतदान सुबह साढ़े सात बजे शुरू हो चुका है। आज अजीतगढ़, पलसाना, पिपराली व दांतारामगढ़ में 5 लाख 1 हजार 499 मतदाता जिला परिषद के 19 व पंचायत समिति के 96 सदस्यों को चुनने घर से निकलना शुरू हो गए हैं। हालांकि सर्दी के चलते मतदान का रुझान फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। कुछेक मतदान केंद्रों पर ही मतदाताओं की कतारें देखने को मिल रही है। बाकी बूथों पर इने- गिने लोग ही मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन, पिछले दो चरणों की तरह इस बाद भी धूप खिलने के साथ ही मतदान का प्रतिशत बढऩे की उम्मीद है। फिलहाल कम भीड़ के चलते मतदान केंद्र्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान हो रहा है। अजीतगढ़ में बिना मास्क के पहुंच कई मतदाताओं को मतदान केंद्र से वापस भी लौटाया गया है।



ईवीएम खराब होने से मतदान के लिए इंतजार

इधर, ईवीएम खराब होने की सूचनाएं भी आ रही है। दांतारामगढ़ चुनाव में वार्ड 10 के मगनपुरा मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने से मतदान में बाधा पडऩे की जानकारी मिली है। इसी तरह अन्य कई जगह भी ईवीएम में छोटी- मोटी परेशानी की बात कही जा रही है।



दांतारामगढ़ में बड़ा चुनाव

तीसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा 27 वार्डों के लिए दांतारामगढ़ में मतदान हो रहा है। जहां 90 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। जबकि पिपराली में 21 वार्डों में 73, पलसाना में 25 वार्डों में 77, अजीतगढ़ में 23 वार्डों में 67 उम्मीदवारों का भाग्य दाव पर है।

707 मतदान दल करवा रहे हैं चुनाव

चार पंचायत समिति में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 707 मतदान दल गठित किए हैं। इनमें पिपराली के लिए 155, दांतारामगढ़ के लिए 215, पलसाना के लिए 180 तथा अजीतगढ़ के लिए 157 मतदान दल शामिल हैं।

पांच दिसंबर को अंतिम चरण

चार चरणों के पंचायत चुनाव में अंतिम चरण का मतदान पांच दिसंबर को होगा। जिसमें सीकर में श्रीमाधोपुर, लक्ष्मणगढ़ व नेछवा पंचायत समिति में मतदान होगा। चारों चरणों के चुनावों की मतगणना आठ दिसंबर को होगी।

इन दस्तावेजों से दे सकेंगे वोट

मतदाता फोटो पहचान पत्र से मतदान कर सकेंगे। लेकिन, यदि वह उपलब्ध नहीं है तो 12 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा, परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र शामिल है।