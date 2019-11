देखें VIDEO: बैंक के 101 बरस पूरे होने पर कर्मियों ने जश्र मनाया, कुछ घंटों बाद ही आ गई बुरी खबर

Fire in Union Bank in Rajasthan : सीकर जिला मुख्यालय पर मंगलवार सुबह 5 बजे रानी सती रोड़ स्थित नगर परिषद के नए भवन के पास यूनियन बैंक में आग ( Fire in Sikar Union Bank Due to Short Circuit ) लग गई।