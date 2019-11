VIDEO में देखें... पैंथर ने आबादी में कैसे मचाया 7 घंटे आतंक

Live Video of Panther in Ajitgarh Sikar : कस्बे में एक पैंथर ने रविवार को सात घंटे तक आतंक मचाए रखा। एक-एक कर कई घरों और दुकानों में घुस गया। बाद में भीड़ से डरकर एक पीपल के पेड़ पर चढकऱ बैठ गया।

अजीतगढ़.

Live Video of Panther in Ajitgarh Sikar : कस्बे में एक पैंथर ने रविवार को सात घंटे तक आतंक मचाए रखा। एक-एक कर कई घरों और दुकानों में घुस गया। बाद में भीड़ से डरकर एक पीपल के पेड़ पर चढकऱ बैठ गया। इस दौरान बाजार में पैंथर ( Panther Attack in Ajitgarh ) ने दो जनों को हमला कर नाखूनों से घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची जयपुर की टीम ने करीब चार घंटे में उसे ट्रेंक्यूलाइज कर काबू में किया। पैंथर ( Panther in Rajasthan ) को नीमकाथाना वन विभाग की टीम को सौंप दिया। कस्बे में सुबह 11 बजे सब कुछ सामान्य था। अचानक सडक़ पर पैंथर ( Panther Caught in CCTV ) दौड़ता हुआ निकला। गाडिय़ों के शोर शराबे से घबराकर वह मुख्य बस स्टैंड पर एक दुकान में घुस गया। यहां भीड़ जमा हो गई, तो वह दौड़ता हुआ एक मकान में घुस गया। वहां से दौड़ा तो बाजार में श्री कृष्ण गौशाला त्रिवेणी चैंबर्स के पास एक पुराने पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। इससे पहले पैंथर न्यू मार्केट में एक दुकान में उसने युवक राकेश और मुकेश गुर्जर को नाखूनों से घायल कर दिया।



इस बीच श्रीमाधोपुर व अन्य जगहों से पुलिस व प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया। सूचना पर श्रीमाधोपुर तहसीलदार महिपाल सिंह, अजीतगढ़ वन विभाग के वनपाल शिव सहाय, नीमकाथाना की वनपाल रवि सिंह, श्रीमाधोपुर रेंजर देवेंद्र सिंह, एसीएफ वीरेंद्र सिंह, डीएफओ विजय शंकर पांडे सहित कई अधिकारी मौका स्थल पर पहुंच कर पैंथर को उतारने की कोशिश की।

अधिकारियों ने जयपुर चीडिय़ाघर की टीम को सूचना दी। दो घंटे में टीम जयपुर से अजीतगढ़ आई। बाद में उसे ट्रेंक्यूलाइज कर बेहोश कर पकड़ा गया। श्रीमाधोपुर वन विभाग के रेंजर कहना है कि पैंथर को नीमकाथाना ले जाया गया है। पैंथर पेड़ के ऊपर चढ़ जाने के कारण उसको उतारने में काफी देर लगी है।



जाल फटा, निकल कर भागा तो दबोचा

पेड़ पर इंजेक्शन के कारण चकराकर पैंथर नीचे जाल पर गिर गया। जाल में गिरते ही उसके वजन से जाल फट गया और वह उठकर भागने लगा। उसे उठ कर भागते देख कर लोगों ने उसे तुरंत जकड़ लिया। वहां पर लोगों की काफी भीड इकट्ठा हो गई थी। भीड ने उसे जाल में जकड़ कर पकड़ लिया। भीड ने उस पर दोबारा से जाल फैंका तो वह फंस गया। इंजेक्शन के असर के कारण वह बेहोश हो गया।

चिकित्सकों ने दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन लगा कर उसे नीमकाथाना वन विभाग को सौंप दिया। अजीतगढ़ पुलिस थाना अधिकारी सवाई सिंह, थोई थाना प्रभारी संगीता मीणा सहित करीब 3000 लोग इकट्ठा थे।



02 मेंबर्स को क्रेन से पिंजरे में बैठाकर भेजा

पैंथर कस्बे में सुबह 11.30 बजे के करीब घुसा था। शाम छह बजे के करीब उसे बेहोश किया जा सका। पहले तो लोगों ने ही दिन में उसे अपने स्तर पर पकडऩे की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तब जयपुर चिडिय़ा घर से टीम को बुलाया गया।

टीम ने कई बार उसे बेहोश करने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ पर पत्तों के कारण निशाना सही नहीं लगा। बाद में टीम के दो मेम्बर्स को क्रेन पर एक पिंजरे में बैठाकर पैंथर के पास तक भेजा गया। पेड़ पर ही पैंथर को निशाना लगाकर बेहोश किया गया।