हम उस शहर के वासी हैं जिस शहर में सडक़ें सहती हैं...!

We are residents of the city in which the roads bear...!

शहर की खस्ताहाल सडक़ें यहां के अव्यवस्थित व ठप ड्रेनेज सिस्टम की गवाह बन चुकी हैं। प्रमुख सडक़ों पर बारिश का पानी जमा होने से ये सडक़ें मियाद से पहले ही दम तोड़ चुकी हैं। बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो रहीं ये सडक़ें अब जानलेवा भी हैं।