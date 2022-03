Eye donation: हमारी आंखों में लक्ष्य...‘रोशनी’ जुटाने में हम देश में अव्वल

दृष्टिहीनता एवं दृष्टि विकलांगता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम में कॉर्निया संग्रहण के लक्ष्य को पार कर रहा राजस्थान

आशीष जोशी

Eye donation: सीकर. हम इस बात पर गुमान कर सकते हैं कि रोशनी के ‘दो मोती’ जुटाने में हमारा राज्य देश में अव्वल है। अंधेर दुनिया में रोशनी भरने में हम जरा भी देर नहीं कर रहे हैं। नेत्रदान Eye donation को लेकर न केवल प्रदेशवासी जागरूक हो रहे हैं, बल्कि आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान Bank Society of Rajasthan और राज्य के आई बैंक की मुहिम रंग ला रही है। हमारा प्रदेश देश के उन चुनिंदा चार राज्यों में शुमार हो गया है जहां पिछले चार साल से लगातार लक्ष्य से ज्यादा दान किए कॉर्निया का संग्रहण storage of cornea हो रहा है। दरअसल, दृष्टिहीनता blindness एवं दृष्टि विकलांगता visual disability के नियंत्रण के लिए देशभर में चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीबी एंड वीआइ) के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नेत्रदान के तहत कॉनिया एकत्रण के वार्षिक लक्ष्य दिए जाते हैं। राजस्थान लक्ष्य से ज्यादा कॉर्निया संग्रहित कर देश में अव्वल है। Rajasthan tops the country by collecting more corneas than the target हमारे अलावा तमिलनाडु Tamil Nadu, तेलंगाना Telanganaऔर पुड्डुचेरी Puducherry ही ऐसे प्रदेश हैं जो लगातार चार साल से लक्ष्य से ज्यादा कॉर्निया कलेक्शन cornea collection कर रहे हैं।



राजस्थान : आंकड़ों में जानिए हमारी सफलता की कहानी

वर्ष -- कॉर्निया संग्रहण का लक्ष्य -- उपलब्धि