राजस्थान के सात जिलों में बरसात का अलर्ट, यहां सुबह चार बजे से जारी है झमाझम

सीकर. मौसम विभाग ने राजस्थान के सात जिलों में शुक्रवार को बरसात का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा व करौली जिले के लिए जारी किया गया है। जहां हल्की से लेकर मध्यम व भारी बरसात तक होने की संभावना जताई गई है।(Thunderstorm with Light to moderate rain likely to occur at few places in Jaipur,Sikar,Ajmer, Tonk, Sawaimadhopur, Dausa, Karauli districts and adjoining area.) मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के मुताबिक सीकर, जयपुर व टोंक जिलों में कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। बाकी जगह बिजली चमकने व आंधी के साथ हल्की व मध्यम गति की बरसात होने की संभावना है। इधर, मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार सीकर जिले के गणेश्वर सहित कई इलाकों में भारी बरसात देखने को मिल भी मिल रही है। जहां सुबह करीब चार बजे शुरू हुई बरसात का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर यहां मध्यम व तेज गति से बरसात हो रही है। जिससे नालों के साथ बरसाती नदियां भी कलकल बहने लगी है। इधर, सीकर शहर व आसपास के इलाकों में भी घनघोर घटाएं छाई हुई है। जो कभी भी बरस सकती है। कमोबेश पूरे शेखावाटी व आसपास के इलाकों में ही मौसम सुहाना बना हुआ है।



यह जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा व करौली जिले में गरज के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। जिनमें जयपुर, सीकर व टोंक में तेज बरसात होने की संभावना है।



दो दिन से रूठा था मानसून

इससे पहले अगस्त माह की शुरूआत में सक्रिय हुए मानसून के दूसरे चक्र ने शेखावाटी से पिछले दो दिन से बेरूखी बना रखी थी। अंचल में बारिश के नाम पर केवल बादल ही छाए रहे। जिससे उमस ओर बढ़ गई। अंचल में गुरुवार रात को भी तेज उमस रही। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केन्द्र पर अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रहा।