राजस्थान में आज से होगी बरसात, इन जिलों को मिलेगी गर्मी से राहत

Updated: May 16, 2022 09:19:34 am

It will rain in Rajasthan today. सीकर. राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी के बीच राहत की खबर है। प्रदेश में आगामी दो-तीन दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना जगी है। जिससे तापमान व लू में हल्की गिरावट के साथ गर्मी से भी कुछ राहत मिलने के आसार हंै। हालांकि इसका असर सीमित जिलों में सीमित समय के लिए ही रहेगा। वहीं, बरसात भी बूंदाबांदी के रूप में ही बरसेगी। इसके बाद फिर से गर्मी का कहर शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को जयपुर संभाग में कहीं-कहीं पर बादलों की गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। जिसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में में तेज हवाओं व मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसी तरह मंगलवार को भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर व पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं के साथ कई जगह धूलभरी आंधी व हल्की बरसात हो सकती है। जोधपुर संभाग में इसका असर 18 मई को कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है।