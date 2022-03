Weather: राजस्थान के 15 जिलों में लू का अलर्ट, तीन दिन रहेगा असर

Weather: राजस्थान में गर्मी का असर धीरे धीरे तेज होने लगा है। जिसके साथ लू का भी विस्तार हो रहा है।

Heat wave alert in 15 districts of Rajasthan, effect will remain for three days. सीकर. राजस्थान में गर्मी का असर धीरे धीरे तेज होने लगा है। जिसके साथ लू का भी विस्तार हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान के साथ लू अब पूर्वी राजस्थान की तरफ बढऩे लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन दिनों तक प्रदेश के 15 जिलों में उष्ण लहर यानी लू का असर रहने के आसार है। जिससे इन जिलों में गर्मी का असर बढ़ा हुआ रहेगा।