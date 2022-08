Weather: राजस्थान में आज भी होगी भारी से अति भारी बरसात, येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून की भारी मेहरबानी बुधवार को भी जारी रहेगी। अब तक पूर्वी राजस्थान में ज्यादा मेहरबान बादल आज पश्चिमी राजस्थान को तरबतर करेंगे।

Published: August 17, 2022 10:55:17 am

heavy to very heavy rain alert in rajasthan सीकर. राजस्थान में मानसून की भारी मेहरबानी बुधवार को भी जारी रहेगी। अब तक पूर्वी राजस्थान में ज्यादा मेहरबान बादल आज पश्चिमी राजस्थान को तरबतर करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने इसे लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के अनुसार आज पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी। जबकि पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के तीन जिलों में भारी से अति भारी भी हो सकती है। जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, कई जिलों में हल्की से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।