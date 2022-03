राजस्थान में आज भी होगी बरसात, रात को यहां जमकर बरसे बादल

Weather: It will rain in Rajasthan even today. पश्चिमी विक्षोभ के असर से शेखावाटी सहित कई इलाकों में बीती रात बादल जमकर बरसे।

सीकर Published: March 03, 2022

सीकर. पश्चिमी विक्षोभ के असर से शेखावाटी सहित कई इलाकों में बीती रात बादल जमकर बरसे। अंचल के सीकर जिले में पहले देर शाम को बरसात हुई। इसके बाद बादल देर रात को जमकर बरसे। जिससे मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई। गुरुवार को सुबह शीतलहर ने भी सताया। जिससे लोगों को फिर गर्म कपड़े पहनने पड़े। इधर, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के जयपुर व भरतपुर संभाग के कई इलाकों में गुरुवार को भी हल्की बरसात होने की संभावना है।

दो बार में 1.5 एमएम हुई बरसात rain in sikar

सीकर में बुधवार को पहली बरसात रात करीब 9 बजे बरसी। इस दौरान अचानक बादल छाने के साथ बादल झमाझम बरसने लगे। करीब 15 मिनट तक हुई बरसात के बाद ठंडी हवाएं शुरू हो गई। इसके बाद रात करीब 12 बजे फिर से बरसात तेज गति से बरसी। जिसका असर भी करीब 15 मिनट रहा। मौसम विभाग के अनुसार सीकर जिले में बुधवार को कुल 1.5 एमएम बरसात दर्ज हुई।

Weather Forecast. आज भी बरसात के आसार

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कुछ इलाकों में गुरुवार को भी बरसात हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार गुरुवार को जयपुर व भरतपुर संभाग के उतरी भागों में हल्की बरसात हो सकती है। हालांकि बाकी जगह मौसम साफ रहेगा।

तापमान बढा

पश्चिमी विक्षोभ के असर से अंचल में न्यूनतम तापमान फिर बढ गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री दर्ज हुआ। जो बुधवार के मुकाबले करीब सात डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है।

आगे जमकर पड़ेगी गर्मी weather will change in rajasthan

मौसम विभाग जयपुर के निदेशक आरएस शर्मा के अनुसार गर्मी के सीजन में हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से या सामान्य से ज्यादा रहेगा। मार्च माह में दक्षिण व दक्षिण पूर्वी व उत्तरी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री कम रहने के आसार है। जबकि उत्तर पश्चिमी जिलो में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा।

