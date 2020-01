मौसम पलटा: तेज हवाओं के साथ बारिश, अगले दो दिन इन जिलों में हो सकती है ओलावृष्टि

पश्चिमी विक्षोभ ( Western Disturbance ) का असर शेखावाटी के मौसम ( Rajasthan Weather Change ) पर भी दिख रहा है। मौसम विभाग ( Weather Department ) के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही कहीं-कहीं ओलावृष्टि ( hailstorm in Rajasthan ) भी हो सकती है।

सीकर।

पश्चिमी विक्षोभ ( Western Disturbance ) का असर शेखावाटी के मौसम ( Rajasthan Weather Change ) पर भी दिख रहा है। सोमवार को अंचल में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। सुबह की शुरूआत हल्के कोहरे के साथ हुई। आसमान में बादलों के कारण धूप नहीं खिली। तेज हवाओं के बीच कई स्थानों पर हल्की बारिश ( Rain in Rajasthan ) शुरू हुई। पिछले दो दिन से मौसम में हुए बदलाव के कारण सोमवार को फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज हुआ। लेकिन, बूंदाबांदी के कारण सर्दी ( Cold in Rajasthan ) का असर तेज हो गया। मौसम विभाग ( Weather Department ) के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही कहीं-कहीं ओलावृष्टि ( hailstorm in Rajasthan ) भी हो सकती है।

तापमान के साथ बढ़ी ठंड

अंचल में सोमवार को मौसम बिगड़ गया। चूरू में कई जगह हल्की बारिश हुई। वहीं सीकर में दिनभर बादलों का डेरा रहा। इसी बीच चल रही हवाओं से ठंड का असर भी बढ़ गया। उत्तरी हवाओं की गति में कमी आने के कारण मौसम केन्द्रों पर दिन और रात के पारे में उछाल आया है लेकिन शेखावाटी में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सुबह गलनभरी उत्तर पूर्वी हवाओं चली। सुबह 11 बजे तक वातावरण में नमी की मात्रा 92 प्रतिशत रही। दिन में सर्द हवाएं चलने से दुपहिया वाहन चालक खासे परेशान रहे।

सीकर सहित कई जिलों में अलर्ट ( IMD Rain Alert in Rajasthan )

कम दवाब का क्षेत्र बनने से सक्रिय हुए विक्षोभ के कारण बादलो की गर्जना के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर में सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। साथ ही 14 जनवरी को पांचों जिलों में कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है।