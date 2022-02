राजस्थान में फिर बढ़ सकती है सर्दी, सताएगी हवाएं

राजस्थान में सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभों की वजह से ऐसा होगा।

Updated: February 16, 2022 08:46:45 am

Weather forecast Winter will increase again in Rajasthan सीकर. राजस्थान में सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभों की वजह से ऐसा होगा। जिससे हिमालय क्षेत्र में बरसात होगी और हवा का पैटर्न बदलने से राजस्थान सहित उत्तर भारत में तापमान में फिर गिरावट होगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभों से प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। लेकिन, कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी व तलहटी इलाकों में बरसात से प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान भी कम हो सकता है। जिससे प्रदेश में फरवरी महीने में सर्दी का असर कायम रहेगा।