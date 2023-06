latest alert: राजस्थान में दो दिन और होगी भारी बारिश, इन जिलों में अलर्ट

rajasthan weather forecast: सीकर. रास्थान में बिपरजॉय का असर अभी दो दिन और रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

weather update: Heavy rain will occur in Rajasthan for two more days: सीकर. रास्थान में बिपरजॉय का असर अभी दो दिन और रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने ताजा अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आगामी दो दिन तक प्रदेश के पांच जिलों में 30 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश को लेकर केंद्र ने ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है।