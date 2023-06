Monsoon alert: राजस्थान में झूमकर आया मानसून, 21 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

Submitted by:

सीकर Published: Jun 26, 2023 10:52:44 am

सीकर. राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। पहली बार मानूसन ने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में एक साथ एंट्री की है। जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। देशभर के कई इलाकों में मानूसन की बरसात शुरू हो गई है। प्रदेश में श्रीगंगानगर में रात को तेज बारिश से सडक़ें पानी से लबालब हो गई। वहीं, मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी से अति भारी बरसात का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है।