Weather: राजस्थान में तेज होने वाला है सर्दी का असर, कोहरे व धुंध के साथ बढ़ेगी सर्दी

सीकरPublished: Nov 30, 2022 11:23:42 am

सीकर. राजस्थान के मौसम में अब बदलाव शुरू होने वाला है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ से हवाओं की दिशा बदलने के साथ प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा व धुंध देखने को मिलेगी।

Weather will change again in Rajasthan. सीकर. राजस्थान में सर्दी का असर अब तेज होने वाला है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रीय होने की वजह से ऐसा होगा। जिससे हवाओं की दिशा बदलने के साथ पहले तो प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा व धुंध देखने को मिलेगी। इसके बाद तापमान फिसलना शुरू हो जाएगा। जो सर्दी को अचानक बढ़ाएगा। इससे पहले शेखावाटी में बुधवार को भी तापमान में फिर 1.4 डिग्री गिरावट दर्ज हुई, जो फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में 4.0 डिग्री के न्यूनतम स्तर पर दर्ज हुआ।