Weather: राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम, बरसात के साथ गिरेंगे ओले

Published: March 07, 2022 10:43:43 am

Weather will change. rain and hail alert in rajasthan सीकर. राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बरसात के साथ ओलावृष्टि होने की आशंका है। इसके लिए मौसम विभाग व स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने अलर्ट जारी किया है। स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। मंगलवार व बुधवार को उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हल्की ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को उदयपुर व कोटा संभाग में हल्की बरसात हो सकती है। जबकि मंगलवार को कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर तथा बुधवार को जोधपुर व बीकानेर संभाग तथा बुधवार को कोटा, अजमेर उदयपुर तथा जोधपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात के आसार हैं।