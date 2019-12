पति ने होटल में लगाई फांसी, पत्नी ने घर पर खुद को आग के हवाले कर दी जान, दोनों की एक साथ उठी अर्थी

Husband Wife Funeral in Same Time : कलह ने एक घर से दो अर्थियां उठा दी। सीकर होटल में युवक ( Husband Suicide in Hotel ) के रविवार शाम आत्महत्या करने के मामले में उसकी पत्नी ( Wife Suicide by Fire to Herself ) ने देर रात चूरू स्थित घर में केरोसिन तेल उड़ेल कर आग ली, जिससे उसकी मौत हो गई।