...तो क्या इस बार मोटी जेब वाले ही चख सकेंगे आम का स्वाद!

पिछले साल के मुकाबले 20 से 25 रुपए किलो तक महंगा हुआ आम। यही नहीं गर्मियों में धड़ल्ले से 25 रुपए प्रति नग बिकने वाला कच्चे नारियल के भावों में भी काफी उछाल है। एक नारियल के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ रहे हैं।

सीकर Updated: May 22, 2022 06:32:41 pm

-पहले नींबू ने किए दांत खट्टे, अब आम भी हुआ खास

-तेज गर्मी में कैरी का पानी व ग्लूकोज पाउडर बन रहा सहारा

सीकर. आपने लोगों से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि शौक बड़ी चीज है और लोग इन्हीं महंगे शौक के लिए मोटी कीमत चुकाते भी आए हैं। लेकिन अब सामान्य शौक रखने के लिए आपको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। इशारा फलों के राजा आम(mango) की तरफ है। जी हां इस बार आम खाने के लिए आपको डेढ़ गुणा कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।

आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा आम

कोरोना काल (corona) में आर्थिक मंदी से जूझ रहे लोगों को महंगाई लगातार झटका दे रही है। इसकी बानगी है कि नीम्बू के बाद अब फलों का राजा आम के भाव भी पिछले साल की तुलना में बीस से पच्चीस रुपए ज्यादा है। यही कारण है कि आम आदमी अभी भी आम से दूर है। वजह गर्मी का एक माह मार्च में शुरू हो जाना रहा। जिससे आम के पेड़ों पर मंजरियां कम लगी। जिससे पैदावार प्रभावित हो गई। इस कारण सफेदा आम के थोक भाव औसतन 80 रुपए प्रति किलो खुदरा में बोले जा रहे हैं। देरी से फसल तैयार होने के कारण आम की मांग की तुलना में मंडियों में कम आवक हो रही है।

रही सही कसर नारियल कर रहा पूरी

रही सही कसर कच्चे नारियल के भाव भी तेजी से बढे हैं। राहत की बात है कि इस बार गर्मी के सीजन में कैरी के भाव में उतार चढ़ाव नहीं आया है। बाजार में कैरी पचास से साठ रुपए प्रतिकिलो तक बिक रही है। जिससे लोग गर्मी से बचाव के लिए कैरी के पानी और केमिस्ट की दुकान पर मिलने वाले ग्लुकोज पाउडर का ही सहारा ले रहा है। राहत की खबर है कि एक ओर जहां चाय पत्ती के दाम आमसान छू रहे हैं वहीं अदरक के भाव खुदरा में चालीस से पचास रुपए प्रति किलो होने गृहणियों को राहत मिल रही है।

लेकिन, नींबू के गिरे भाव

खुदरा व्यापारी रज्जाक निर्वाण ने बताया कि हर साल आम की आवक मई में होती है, लेकिन इस बार एक माह पहले बाजार में आम आने लगे हैं। पिछले साल की तुलना में कमजोर फसल होने के कारण इन दिनो खुदरा में हैदराबाद से सफेदा आम 70 से 90 रुपए और गुजरात का लंगड़ा 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। कोरोना काल से पहले जहां एक दुकान चालीस से पचास किलो आम रोजाना बेचता था वह अब महंगे भाव के कारण दस किलो आम बेच पाना मुश्किल हो गया है। दुकानों पर आम देखकर लोग खरीदने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही दाम सुनते हैं। वे उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं। आम की अन्य वैरायटियों को आने में कम से कम 15 दिन और लगेंगे। जिसके बाद आम के दामों में थोड़ी राहत मिल सकती है। अच्छी बात है कि इस बार एक माह पहले चार सौ रुपए प्रति किलो तक पहुंचे नीम्बू के भाव अब दोगुना से ज्यादा गिर गए हैं। खुदरा में 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। जान लें आम के खुदरा भाव

किस्म दो वर्ष पूर्व अब

सफेदा आम 30-40 70-90

नीम्बू 70-80 100-120

हरा नारियल 40-50 50-55

(प्रति नग)

अदरक 50-70 50-60

कैरी 40-50 50-60

(भाव प्रति किलो रुपए में ) यूपी कर सकता है मदद

सीकर में फलों के थोक विक्रेता बताते हैं कि इस बार आम की फसल कमजोर होने के कारण कोरोना काल की तुलना में दोगुना ज्यादा भाव है। सीकर मंडी में फिलहाल दिल्ली व जयपुर से ही रोजाना करीब चार सौ डिब्बे मंगवाए जा रहे हैं। अगले पखवाड़े तक उत्तरप्रदेश से आम की आवक होने के साथ ही भावों में गिरावट आ जाएगी। कोरोना काल से पहले सीकर मंडी में मई व जून माह में रोजाना दस हजार किलोग्राम तक आम की खपत होती हे। पढ़ना जारी रखे

