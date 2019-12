VIDEO: कोहरे की आगोश में सीकर, सर्दी का सितम जारी

सीकर।

सीकर में आज तापमान बढ़ोतरी के बावजूद सर्दी बढ़ गई। सुनकर भले ही अजीब लगा हो लेकिन ऐसा ही उलटफेर जिले में हुआ। फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज हुआ। जिले में सुबह की शुरूआत घने कोहरे के साथ हुई। शीतलहर ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है। इधर, झुंझुनूं और चूरू में भीषण शीतलहर ( cold wave in Rajasthan ) के चलते जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर एक से आठ तक के स्कूली बच्चों को राहत देते हुए एक से चार जनवरी तक अवकाश की घोषणा ( Declared holiday in Schools Due to Cold ) की है। वहीं सीकर में भी सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों का एक से चार जनवरी तक अवकाश घोषित किया है । कक्षा 10 वीं से 12वीं तक के बच्चों का समय सुबह 10 बजे से रहेगा। इस अवधि में सरकारी कार्मिक और शिक्षकों का कोई अवकाश नहीं रहेगा। वहीं सीकर जिला प्रशासन अभी अवकाश करें या न करें की समीक्षा में ही उलझा है।