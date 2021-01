सर्दी ओवरड्राफ्ट! 2012 के बाद अब 2021 में तापमान लगातार पांच दिन तक माइनस में हुआ दर्ज

Winter Overdraft After 2012, for five consecutive days in 2021

-पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तरी हवाएं चलने से शेखावाटी में सर्दी

-बरसों बाद लगातार पांचवे दिन भी न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से नीचे

-फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.2 डिग्री दर्ज