कितना भी गिरे पारा, स्कूलों में नहीं बढ़ेगी सर्दियों की छुट्टी

(Winter vacation will not increase in schools) सीकर. इस साल पारा चाहे कितना भी गोता लगाए लेकिन प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढऩे वाला नहीं है। क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूलों में बच्चों को स्माइल सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाया जा रहा है। विभाग ने इस साल स्कूलों के लिए सात दिन का ही शीतकालीन अवकाश तय किया है। विभाग का तर्क है कि बच्चों को कोरोना की वजह से स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसे में उन्हें सर्दी में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जबकि हर साल गिरते पारे की वजह से शीतकालीन अवकाश के अलावा ज्यादातर जिलों में छह से दस दिन का अतिरिक्त अवकाश हो जाता था। इसके अलावा आठ से 15 दिन तक स्कूलों के समय में बदलाव किया जाता। कोरोना की वजह से सालों बाद ऐसा मौका है जब जिला कलक्टरों को बच्चों के अवकाश के लिए कोई आदेश नहीं निकालने पड़ेंगे। इधर, विभाग की ओर से जल्द सात दिवसीय शीतकालीन अवकाश के आदेश जारी होंगे। शिक्षक संगठनों की ओर से लगातार शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर जिला कलक्टरों के जरिए शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं।



सबसे ज्यादा शेखावाटी में

पिछले दस सालों की बात करें तो सर्दियों के मौसम में सीकर, चूरू व झुंझुनूं जिले में सबसे ज्यादा शीतकालीन अवकाश को लेकर आदेश हुए। शेखावाटी में 28 से अधिक आदेश तो जयपुर, सिरोही, पाली जिलों में 19 से 23 आदेश जारी हुए।



तापमान माइनस में शुरू

इधर, शेखावाटी में तापमान शुन्य डिग्री से नीचे माइनस में पहुचने का दौर शुरू हो गया है। अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में दो दिन से तापमान जमाव बिंदू से नीचे दर्ज हुआ है। शुक्रवार को माइनस 1.8 तथा शनिवार को तापमान माइनस 0.8 डिग्री दर्ज हुआ है। ऐसे में दिसंबर के अंत से लेकर सकरात तक इस बार भी जबरदस्त ठंड रहने के पूरे आसार है।

इनका कहना है:

शिक्षा विभाग की ओर से इस साल भी शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाएगा। जल्द विभाग की ओर से इसकी घोषणा की जाएगी।

गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्य मंत्री