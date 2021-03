पश्चिम विक्षोभ से राजस्थान में फिर लौटेगी सर्दी, गिरेगा तापमान

Winter will return to Rajasthan due to west disturbance (पश्चिम विक्षोभ से राजस्थान के मौसम में एक बार फिर ठंडक लौटने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक एक बार फिर बारिश तथा हिमपात की संभावना है।)