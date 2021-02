रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस फीस के बिना अब घर बैठे मिलेगी शराब की दुकानें, 23 से होंगे आवेदन

(Without registration and license fees liquor shops will be available in rajasthan) नई आबकारी नीति के तहत राजस्थान में शराब की दुकानें अब बिना लाइसेंस फीस व पेनल्टी के मिलेंगे। आवेदन व रजिस्ट्रेशन का झंझट भी नहीं होगा।