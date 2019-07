शादी के लिए ब्यूटी पार्लर में मेकअप के चक्कर में महिला ने गंवा दिए 10 लाख, जानिए कैसे

सीकर।

Bag Full of Jewelery Missing in Beauty Parlor : शादी में जाने के लिए ब्यूटी पार्लर में मेकअप के काम आई महिला के उस समय होश उड़ गए, जब वह अपने साथ लेकर आई 10 लाख ( Bag Full With 10 Lakh Lost ) से भरा बैग गायब मिला। काफी तलाश करने के बाद भी जब बैग नहीं मिला तो महिला ने पुलिस की मदद ली। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में ब्यूटी पार्लर में मेकअप के लिए आई महिला के 10 लाख के गहने पार हो गए।

पीडि़ता सुनीता समीपवर्ती नारायण का बास गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीडि़ता ने पुलिस को रिपोर्ट दी है वह अपने पति धर्मवीर व भांजे हर्षित के साथ बुधवार को बाइक से आंतरोली निवासी अपने मामा के बेटे की शादी में जा रही थी। रास्ते में लक्ष्मणगढ़ में स्थित शगुन ब्यूटी पार्लर में मेकअप से सम्बन्धित कुछ काम के लिए रुक गई। महिला ने बताया कि शादी में पहनने के लिए वह गहने भी एक थैले में लेकर आई थी। पार्लर में रुकने के दौरान उसने वह थैला वहीं रख दिया। थैले में लगभग 10 लाख रुपए की लागत के 19 तौले के आभूषण थे, जिनमें मेहल, रानी हार, टेवटिया आदि प्रमुख है।

सुनीता ने बताया कि मेकअप का काम पूरा होने के बाद वह अपने पति व भांजे के साथ आंतरोली के लिए निकल गई। इस दौरान वह गहनों से भरा थैला वह वहीं पार्लर में ही भूल गई। आंतरोली पहुंचकर जब उसे गहनों के थैले की याद आई तो वह पति के साथ वापस पार्लर पर आई और थैले की जानकारी मांगी तो थैला वहां नहीं मिला। इस उसने पुलिस को शिकायत दी। पीडि़त महिला सुनीता ने ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली महिला पर गहने चोरी करने का शक जताया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच से मामले को सुलझाने में लगी है।