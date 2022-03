250 फीट गहराई में गिरी महिला, सिविल डिफेंस टीम ने रात एक बजे निकाला शव

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला इलाके के दूधवालों का बास में घर से निकली एक महिला का शव रात को कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई।

Woman fell in 250 feet depth, civil defense team took out dead body at one o'clock in the night सीकर/खंडेला. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला इलाके के दूधवालों का बास में घर से निकली एक महिला का शव रात को कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका सज्जनपुरा गांव निवासी 25 वर्षीय सुनीता पत्नी सुभाष है। जिसके शव मिलने की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। हालात देख सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया। जिसने देर रात मशक्कत कर करीब एक बजे शव को कुए से बाहर निकाला। इसके बाद शव को पुलिस ने राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जिसके पोस्टमार्टम की कवायद की जा रही है।