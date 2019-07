फोन पर महिला की मीठी-मीठी बातों में आकर युवक गंवा बैठा 13 लाख, जानिए कैसे

सीकर.

fraud on The Name of mobile tower : मोबाइल टॉवर लगाने के नाम पर ठगी करने वाला नया गिरोह सामने आया है। गिरोह की खास बात यह है कि इसमें एक शातिर महिला भी शामिल है। जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के एक शख्स से 13 लाख रुपए ठग ( Thangi of 13 lakh ) लिए और इसके बाद भूमिगत हो गए। जिनको पुलिस भी ढूंढ नहीं पा रही है।

sikar police के अनुसार नानी गेट के पास रहने वाले स्वापन सामंत के पास आरोपी प्रदीप, मनीष, कुलदीप, राकेश और ज्योति ने मोबाइल पर संपर्क किया था। चारों ने मिलकर स्वापन को अपने झांसे में लिया और कहा कि वे लोग मोबाइल टॉवर लगाने वाली कंपनी से जुड़े हुए हैं और टॉवर लगाने का काम करते हैं। इन्होंने स्वापन से कहा कि वे लोग इसकी खाली पड़ी जमीन पर मोबाइल टॉवर लगाना चाह रहे हैं। उसकी जमीन पर टॉवर लगाने के बाद ये लोग हर महीने 60 हजार रुपए किराया भी देंगे। लेकिन, इससे पहले स्वापन को कुछ रुपया सिक्योरिटी के नाम पर इनको देना पडेग़ा। इसके लिए इन लोगों ने अपने बैंक खाता नंबर भी दिए और किश्तों में रुपए जमा करवाकर 13 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बाद आरोपियों ने परिवादी से संपर्क तोड़ लिया और अपने मोबाइल बंद कर फरार हो गए। इधर, अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता लगने पर परिवादी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

सबके पते निकले फर्जी

आरोपियों को पकडऩे के लिए पुलिस ने उस बैंक से संपर्क किया जहां इन लोगों के खाते खुले हुए थे। यहां जांच करने पर पुलिस को पता लगा कि बैंक में भी इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पेश कर रखे हैं। इसके बाद पुलिस इन सबके घर के पते पर खोजने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंची तो सामने आया कि इन नामों का कोई इंसान यहां नहीं रहता है। इस पर पुलिस को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा।



मुंबई में मिली लोकेशन

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने इनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि कई दिनों तक इनके फोन बंद आते रहे। इसके बाद दो लोगों के फोन पुलिस को चालू मिले तो इनकी लोकेशन मुंबई में मिली। पुलिस की टीम यहां भी इनके पीछे गई। लेकिन, इन चारों को खोज नहीं पाई और कुछ दिन भाग-दौड़ कर वापस बैंरग लौट आई।





इनका कहना

मामले को दोबारा ओपन किया गया है। पीडि़त स्वापन सामंत के साथ मोबाइल टॉवर लगाने के नाम पर 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी प्रदीप, मनीष, राकेश, कुलदीप और इनकी महिला साथी ज्योति की खोजबीन की जा रही है।