Rape: बलात्कार का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के डेढ लाख रुपए हड़पे

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली महिला ने मुनीम पर दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने तथा डेढ़ लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है।

(1.5 lakh rupees were grabbed from the victim by threatening to make the rape video viral) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली महिला ने मुनीम पर दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने तथा डेढ़ लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है। थानाधिकारी राजेश बाफना ने बताया की महिला ने बताया कि वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करती थी। वहां मुनीम कृष्णकुमार से उसकी जान पहचान हो गई। डेढ़ वर्ष पूर्व उसने उसे जाल में फंसाकर उसका देह शोषण कर वीडियो बना लिया। जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसने उसके करीब डेढ़ लाख रुपए भी हड़प लिए। आरोप लगाया कि मुनीम की पत्नी भी उसे जान से मारने की धमकी व जातिसूचक गालियां देती है। समाज में बदनामी के डर से पहले तो वह चुप रही, लेकिन अब हिम्मत जुटाकर उसने मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।